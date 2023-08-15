На Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 14 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади.

Хотінська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів). Крім того, з гелікоптера здійснено пуск ракети НАР(3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (57 вибухів). Також з гелікоптера здійснено пуски рекет НАР (3 вибухів). Крім того, зафіксовано скидання ВОГ з БПлА (9 вибухів).

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Шалигинська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські (15 вибухів) та мінометні (7 вибухів) обстріли.

Есманська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: росіяни здійснили обстріли з гранатометів (18 вибухів АГС). Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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