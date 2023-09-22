На Сумщині ворог скинув 16 мін на територію однієї з громад 

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 21 вересня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: були обстріли з АГС (12 вибухів), артилерії (12 вибухів) та мінометів (21 вибух).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів) та обстріл з СПГ (11 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (14 вибухів).

Есманська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи). Також з гелікоптера здійснено пуск 3-х ракет НАР (3 вибухи).

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Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухів).

Свеська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи).

Нагадаємо, на початку вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.

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