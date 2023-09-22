На Сумщині ворог скинув 16 мін на територію однієї з громад 

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 21 вересня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади.
- Краснопільська громада: були обстріли з АГС (12 вибухів), артилерії (12 вибухів) та мінометів (21 вибух).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів) та обстріл з СПГ (11 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (14 вибухів).
- Есманська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи). Також з гелікоптера здійснено пуск 3-х ракет НАР (3 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухів).
- Свеська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи).
Нагадаємо, на початку вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.
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