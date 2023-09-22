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На Сумщині ворог скинув 16 мін на територію однієї з громад 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині ворог скинув 16 мін на територію однієї з громад 

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 21 вересня 2023 року. 

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади.

  • Краснопільська громада: були обстріли з АГС (12 вибухів), артилерії (12 вибухів) та мінометів (21 вибух).
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів) та обстріл з СПГ (11 вибухів).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (14 вибухів).
  • Есманська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи). Також з гелікоптера здійснено пуск 3-х ракет НАР (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухів).
  • Свеська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи).

Нагадаємо, на початку вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.

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Дата публікації
Перегляди
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