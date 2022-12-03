На Сумщині ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння

На Сумщині - складна ситуація на кордоні.
Стала відома ситуація у Сумській області станом на 21:30 2 грудня.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі зауважив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
- Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння.
- Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.
- По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 «приліт») та з САУ (22 «прильоти). Без руйнувань.
- На одне з прикордонних сіл Краснопільської громади армійці РФ скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). На щастя, обійшлося, без наслідків.
- По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства.
- Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 «прильотів») та САУ (4 «прильоти»): без постраждалих.
- Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 «прильот»): без жертв.
«Тихої всім ночі. Віримо у наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.
Обстріли Сумщини
Днями росіяни вчергове обстріляли три громади Сумської області: глава ОВА показав наслідки прильотів.
Раніше унаслідок обстрілів постраждав 5-поверховий будинок.
Варто зазначити, що окупанти майже щодня з території РФ атакують прикордонні населені пункти України.
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