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На Сумщині ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння

Фото: Associated Press

На Сумщині - складна ситуація на кордоні.

Стала відома ситуація у Сумській області станом на 21:30 2 грудня.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі зауважив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

  • Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння.
  • Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.
  • По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 «приліт») та з САУ (22 «прильоти). Без руйнувань.
  • На одне з прикордонних сіл Краснопільської громади армійці РФ скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). На щастя, обійшлося, без наслідків.
  • По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства.
  • Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 «прильотів») та САУ (4 «прильоти»): без постраждалих.
  • Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 «прильот»): без жертв.

«Тихої всім ночі. Віримо у наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумщини

Днями росіяни вчергове обстріляли три громади Сумської області: глава ОВА показав наслідки прильотів. 

Раніше унаслідок обстрілів постраждав 5-поверховий будинок

Варто зазначити, що окупанти майже щодня з території РФ атакують прикордонні населені пункти України.

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Дата публікації
Перегляди
156
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