На Сумщині ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння

На Сумщині - складна ситуація на кордоні.

Стала відома ситуація у Сумській області станом на 21:30 2 грудня.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі зауважив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння.

Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 «приліт») та з САУ (22 «прильоти). Без руйнувань.

На одне з прикордонних сіл Краснопільської громади армійці РФ скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). На щастя, обійшлося, без наслідків.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства.

Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 «прильотів») та САУ (4 «прильоти»): без постраждалих.

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 «прильот»): без жертв.

«Тихої всім ночі. Віримо у наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Сумщини

Днями росіяни вчергове обстріляли три громади Сумської області: глава ОВА показав наслідки прильотів.

Раніше унаслідок обстрілів постраждав 5-поверховий будинок.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня з території РФ атакують прикордонні населені пункти України.

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