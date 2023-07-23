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На Сумщині ворог здійснив 24 обстріли прикордоння: зафіксовано 113 вибухів, є загиблі та поранені

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині ворог здійснив 24 обстріли прикордоння: зафіксовано 113 вибухів, є загиблі та поранені

Ворог продовжує атакувати Сумську область / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 22 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах. 

Зафіксовано 113 вибухів. 

  • Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.
  • Краснопільська громада: артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і 4 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та газопровід.
  • Великописарівська громада: ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет по околиці одного з населених пунктів.  
  • Білопільська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання.
  • Середино-Будська громада: росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе (1 вибух). Попередньо – отримали поранення дві людини.

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Перегляди
292
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