На Сумщині ворог здійснив 24 обстріли прикордоння: зафіксовано 113 вибухів, є загиблі та поранені

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 22 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах.

Зафіксовано 113 вибухів.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

Краснопільська громада: артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і 4 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та газопровід.

Також читайте Окупанти обстріляли селище на Сумщині: є жертви

Великописарівська громада: ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет по околиці одного з населених пунктів.

Білопільська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання.

Середино-Будська громада: росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе (1 вибух). Попередньо – отримали поранення дві людини.

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

Читайте також: