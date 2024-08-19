На Сумщині ворог здійснив авіаудар: є загиблий та поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 18 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Лебединська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV дронами (13 вибухів).

Білопільська громада: здійснено авіаудар КАБ (5 вибухів). Внаслідок авіаудару загинула 1 цивільна особа, поранено 3 цивільні особи (серед яких 11 річна дитина). Також був удар FPV дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (5 вибухів). Також відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), пуск НАР з гелікоптера (8 вибухів), артилерійські обстріли (21 вибух), мінометні обстріли (32 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів), мінометів (23 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також були пуск НУРС з гелікоптера (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (7 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.

Середино-Будська громада: завдано удару FPV дронами (8 вибухів), обстрілів з артилерії (15 вибухів) та мінометів (9 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Лебединська громада: був ракетний обстріл (1 вибух).

Глухівська громада: здійснено удари FPV дронами (8 вибухів).

Ворожбянська громада: були авіаудари КАБ (2 вибухи).

Путивльська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Також читайте Курська операція ЗСУ є лише частиною масштабнішого плану — начальник Сумської МВА

Нагадаємо, ранііше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що лише цього літа росіяни завдали понад двох тисяч ударів по території Сумщини. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.