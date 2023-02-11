На Сумщині ворог здійснив понад 100 "прильотів": вибухівку скидали з безпілотників

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 10 лютого 2023.

Йдеться про ситуацію на кордоні Сумщини, - інформує Сумська ОВА.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Шалигинської.

Було зафіксовано понад 100 «прильотів», у тому числі скидання з БпЛА вибухового пристрою.

Середино-Будська громада: зранку по території громади росіяни били з мінометів, спочатку 3 прильоти, а потім ще 2.

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї (40 одиничних пострілів, а потім ще 120.

Білопільська громада: був мінометний обстріл громади − 4 прильоти, в іншому напрямку − ще 20 прильотів. Також по околиці одного із сіл Білопільської громади здійснено мінометний обстріл − 25 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки.

Есманьська громада: росіяни стріляли зі ствольної артилерії − 7 прильотів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватну будівлю домогосподарства: фасад, дах та шибки. Вибито вікна двох сусідніх будинків.

Великописарівська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою ВОГ (1 «прихід»).

Глухівська громада: ворог бив з мінометів − 10 прильотів.

Шалигинська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Раніше росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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