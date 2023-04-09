На Сумщині зафіксували 89 ворожих "прильотів": скидали боєприпаси з дрона та обстрілювали

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 8 квітня 2023 року.

Про це пише Сумська ОВА у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Зафіксовано 79 "прильотів".

Миропільська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів – 20 прильотів, обстрілювали з АГС – 20 пострілів. Також зафіксовано скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА.

Хотінська громада: був мінометний обстріл – 3 "прильоти".

Великописарівська громада: ворогом здійснено обстріл з АГС (25 пострілів).

На щастя, в усіх випадках без наслідків.

За повідомленнями військових, наразі оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

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Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів у Сумах координаційну нараду з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів. Зокрема, обговорили питання облаштування та охорони державного кордону й безпекової ситуації в Сумській області.