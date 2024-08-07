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На Сумщині закінчилася одна із найдовших повітряних тривог: скільки годин вона тривала

На Сумщині закінчилася одна із найдовших повітряних тривог: скільки годин вона тривала

Повітряна тривога

Станом на 16:59 в області знову оголошена повітряна тривога.

У Сумській області закінчилась одна з найдовших повітряних тривог. Вона тривала 1 день 4 год. 2 хв.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. 

"Закінчилась одна з найдовших повітряних тривог на Сумщині, яка тривала більше доби. Дякую нашим військовим, ППО за цілодобову роботу, а сумчанам – за стійкість", - сказано у повідомленні.

Ймовірна причина тривалої тривоги - є бойові дії у Курській області РФ, яка межує із Сумською. 

Додамо, що станом на 16:59 в області знову оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, ми зібрали усе про прорив у Курській області: де відбуваються бої та як на це відреагував очільник Кремля Володимир Путін.

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