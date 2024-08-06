На Сумщині закрили єдиний пункт пропуску на кордоні з РФ: що відомо

На який час закрили пункт пропуску, поки невідомо.

На Сумщині 6 серпня закрили єдиний пункт пропуску "Колотилівка-Покровка", який використовували для повернення людей з окупованих територій на підконтрольні Україні території.

Про це повідомила Суспільному волонтерка Катерина Арісой.

“Сьогодні закрили пункт пропуску, але поки що деталей немає. Ми попередили людей, щоб там знали”, — сказала вона.

Поки невідомо, на який час закрили пункт пропуску.

Волонтери пункту "Атмосфера", які з березня 2023 року допомагали людям на кордоні, спочатку працювали у Краснопіллі, а потім переїхали до Сум через проблеми з безпекою. Протягом року вони допомогли 17 тисячам українців, що поверталися з окупованих територій. 6 серпня пункт пропуску на кордоні з Росією на Сумщині був закритий.

Нагадаємо, сьогодні Російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську область, використовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок цього постраждали два об'єкти критичної інфраструктури.

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