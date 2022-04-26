На Сумщині запровадили низку обмежень біля кордону: що заборонено

На території Сумської області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження на період воєнного стану.
Низка заборон діє до 20 км від кордону в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського прикордонних районів області.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Заборонено:
- пересування осіб та транспортних засобів,
- перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
- проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;
- здійснення будь-яких польотів літальних апаратів;
- проведення різного роду відпочинку, полювання, рибальство;
- носіння військової форми одягу цивільним населенням.
Як повідомлялося, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади на Сумщині. Окупанти здійснюють обстріли з метою провокацій ЗСУ по трьох громадах: Білопільській, Новослобідській, а також Путивльській.
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