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На Сумщині запровадили низку обмежень біля кордону: що заборонено

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На Сумщині запровадили низку обмежень біля кордону: що заборонено

Associated Press

На території Сумської області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження на період воєнного стану. 

Низка заборон діє до 20 км від кордону в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського прикордонних районів області. 

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Заборонено: 

  • пересування осіб та транспортних засобів,
  • перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
  • проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;
  • здійснення будь-яких польотів літальних апаратів;
  • проведення різного роду відпочинку, полювання, рибальство;
  • носіння військової форми одягу цивільним населенням.

Як повідомлялося, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади на Сумщині. Окупанти здійснюють обстріли з метою провокацій ЗСУ по трьох громадах: Білопільській, Новослобідській, а також Путивльській.

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