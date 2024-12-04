На Сумщині знайшли мертвим чоловіка: затримано ймовірного вбивцю

Вбивці загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

На Сумщині у власному будинку виявили мертвим чоловіка. Правоохоронці знайшли підозрюваного у вбивстві.

Про це пише Поліція Сумської області.

Деталі

Подія сталася у Середино-Буді. Як з’ясували правоохоронці, напередодні 62-річний загиблий вживав алкогольні напої разом зі своїм товаришем, який тимчасово проживав у його будинку.

"На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин гість завдав декілька ударів палицею по голові потерпілого. Від отриманих травм господар домівки помер. Наступного дня його виявили сусіди, які і зателефонували до поліції", – зазначили у відомстві.

Квартира, де було скоєне вбивство

Згодом правоохоронці розшукали й затримали нападника. Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази, зокрема знаряддя вбивства.

Речові докази

"Чоловікові, який позбавив життя товариша, поліцейські вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років за ґратами", – зазначили у відомстві.

Раніше в селі Рідківці 33-річний чоловік дістав ножові поранення від свого 53-річного вітчима. Конфлікт між ними виник під час спільного розпивання спиртних напоїв вдома.

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