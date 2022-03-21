На Сумщині ЗСУ з одного пострілу знищили "супер-пупер" танк окупантів

Надсучасний танк українські артилеристи знищили з першого пострілу.
У Сумській області Збройні Сили України знищили артиерією частину колони російської техніки, а окупанти, які вижили, втекли на кладовище.
Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
"На території області було знищено якийсь супермодний танк Чорний орел (танк Т-80УМ2 "Чорний орел", – Ред.), який, за словами росіян, обладнаний “найсучаснішими засобами захисту”. Але в Росії, як завжди, мабуть вкрали гроші, і цей танк було знищено з першого пострілу", – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
На "Мілітарному" повідомили, що ЗСУ збили не "Чорний орел", а російський танк Т-80У на якому був встановлений активний захист “Дрозд”. “Дрозд” – система активного захисту танків, яка має перехоплювати снаряди, які летять в танк. Комплекс має 8 напрямних, по 4 з кожного боку башти.
Ракета калібром 107 мм важить 9 кг, початкова швидкість 190 м/с. Підрив захисної ракети відбувається з відривом від 6 до 8 метрів від танка.
Система повинна забезпечити перехоплення ракет, що летять зі швидкістю від 70 до 700 м/с. При підриві бойової частини ракети утворюється уламкове поле. Швидкість уламків 1600 м/с, вага уламка близько 3 г.
Нагадаємо, що на півдні України одна з окремих десантно-штурмових бригад ДШВ ЗСУ знищила підрозділ зрадників з окупованого Перевального.