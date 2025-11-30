На Сумщині батьки до смерті заморили голодом дитину

Немовля померло / © pixabay.com

У Сумській області батьки двомісячного немовляти постануть перед судом за його смерть, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у ГУНП в області.

Під час слідства встановлено, що «новонароджений хлопчик, який з’явився на світ 21 квітня 2024 року, не отримував від батьків належного догляду та повноцінного харчування».

«Через це у дитини спостерігалося різке зниження ваги, затримка розвитку та інші ознаки виснаження. Більш того, коли хлопчик занедужав, батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, відтак 15 липня 2024 року дитина померла від вірусної інфекції невстановленої етіології», — повідомили у поліції.

Наразі слідство у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене подружжю загрожує до 5 років позбавлення волі відповідно до санкції ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

