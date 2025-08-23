На Сумщині батьки заморили двомісячного сина голодом: він схуд і помер

Дитина померла від голоду / © pixabay.com

На Сумщині 35-річному чоловікові та його 31-річній дружині повідомили про підозру. У пари народилася здорова дитина, але недогляд привів до смерті новонародженого.

Про це повідомила Сумська прокуратура.

«У подружжя 21 квітня 2024 року народився здоровий хлопчик. Проте згодом ні мати, ні батько не створили належних умов для догляду за дитиною, зокрема не забезпечили її повноцінним харчуванням», — йдеться у повідомленні відомства.

Це призвело до фізичної незрілості органів і тканин, значного зниження антропометричних показників, затримки розвитку та зменшення ваги.

«Батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, 15 липня 2024 року хлопчик помер від вірусної інфекції невстановленої етіології. Відповідно до висновків експертів, між невиконанням матір’ю та батьком обов’язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв’язок», — додали прокурори.

Нагадаємо, в Хмельницькій області немовля потрапило в реанімацію з критичною вагою. Мати дитини може отримати до 5 років в’язниці.