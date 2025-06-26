На Сумщині були відсутні фортифікації: РНБО відреагувало на заяви DeepState

Окопи.

Аналітики DeepState повідомили, що в Сумській області склалася критична ситуація з облаштуванням фортифікаційних споруд, адже чимало укріплень не були зведені вчасно. Цим питанням мають займатися правоохоронні органи.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у розмові з 24 Каналом.

Коваленко пояснив, мовляв, дехто вважає, що нібито фортифікації мають бути зведені просто по лінії кордону. Втім, на практиці це не завжди можливо. Адже там постійно працює артилерія і дрони росіян. Часто оборонні лінії будуються з урахуванням рельєфу, але в ідеалі вони мають відповідати військовим нормам і правилам.

“Інколи українець хоче бачити інженерні споруди в низині, але тут потрібно розбирати кожний кейс – детально і на прикладах”, - наголосив керівник ЦПД.

Втім, на певних ділянках фронту – як на глибині три-п’ять кілометрів у бік ворога, так і з українського боку – не можна облаштовувати фортифікації через постійний вогневий контроль. Через це використання інженерної техніки та участь особового складу у будівництві споруд стає надзвичайно небезпечним: людей просто знищують дронами.

Росіяни мають подібні проблеми. Зокрема, під час початку Курської операції росіяни теж стикалися з подібними питаннями. Зокрема, їхні "воєнкори" намагалися з'ясувати, чому укріплення риють не по лінії кордону, а далі в тилу.

Коваленко наголосив: пояснити ці речі можуть лише військові інженери. Якщо їм дати слово, вони зможуть надати фахові, аргументовані пояснення з конкретними прикладами щодо ситуації з фортифікаціями на Сумщині.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що Україна "подарувала" Росії "зуби дракона" на Сумщині. За їхніми даними, біля Юнаківки, що на Сумщині, вже понад місяць лежать невстановлені інженерні споруди, які мали б захищати позиції українських бійців. Усе, що залишилося на цих ділянках, — це неякісні окопи, які легко знищують ворожі дрони.

Щодо оборони в прикордонній області, то її немає. На супутниковому знімку за 25 квітня фортифікації на відтинку Журавка-Новенькех Басівка повністю відсутні, пишуть у DeepState. Саме тому, на їхню думку, росіяни тиснуть тут найсильніше.

Військовий оглядач Денис Попович наголошує, що зведення фортифікаційних споруд безпосередньо на кордоні з РФ або поблизу лінії фронту є надзвичайно небезпечним і потенційно смертельним.