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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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На Сумщині через російські атаки постраждали семеро людей, серед них дитина

Ворог атакував Сумщину, ракетами, бомбами та безпілотниками.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Обстріли Сумщини

Обстріли Сумщини / © ДСНС

Упродовж доби в Сумському районі через російські обстріли та атаки безпілотників постраждали семеро людей, серед яких 4-річна дитина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, у Стецьківському старостинському окрузі троє людей постраждали внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню.

«Одного чоловіка шпиталізували, ще двоє — чоловік і жінка — лікуються амбулаторно», — повідомив Григоров.

У центрі Сум російський безпілотник атакував цивільний об’єкт, унаслідок чого поранення отримав чоловік.

«Центр Сум. Унаслідок удару російського БпЛА поранення отримав цивільний чоловік. У лікарні йому надають необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору на околиці Сум.

За медичною допомогою звернулися двоє людей: жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, та чоловік із тілесними ушкодженнями. Обом надали необхідну допомогу.

Також на одній із трас у Сумському районі російський безпілотник влучив поблизу автомобіля.

«4-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Її життю нічого не загрожує», — додав очільник Сумської ОВА.

Раніше повідомлялося, що російська авіація випустила щонайменше 6 керованих авіабомб по Сумах. Внаслідок атаки загинуло троє людей, понад 20 зазнали поранень.

Ми раніше інформували, що росіяни ввечері атакували житловий сектор на околиці Сум. Попередньо, ворог застосував касетний боєприпас.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2
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