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На Сумщині через російські атаки постраждали семеро людей, серед них дитина
Ворог атакував Сумщину, ракетами, бомбами та безпілотниками.
Упродовж доби в Сумському районі через російські обстріли та атаки безпілотників постраждали семеро людей, серед яких 4-річна дитина.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, у Стецьківському старостинському окрузі троє людей постраждали внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню.
«Одного чоловіка шпиталізували, ще двоє — чоловік і жінка — лікуються амбулаторно», — повідомив Григоров.
У центрі Сум російський безпілотник атакував цивільний об’єкт, унаслідок чого поранення отримав чоловік.
«Центр Сум. Унаслідок удару російського БпЛА поранення отримав цивільний чоловік. У лікарні йому надають необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Крім того, увечері російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору на околиці Сум.
За медичною допомогою звернулися двоє людей: жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, та чоловік із тілесними ушкодженнями. Обом надали необхідну допомогу.
Також на одній із трас у Сумському районі російський безпілотник влучив поблизу автомобіля.
«4-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Її життю нічого не загрожує», — додав очільник Сумської ОВА.
Раніше повідомлялося, що російська авіація випустила щонайменше 6 керованих авіабомб по Сумах. Внаслідок атаки загинуло троє людей, понад 20 зазнали поранень.
Ми раніше інформували, що росіяни ввечері атакували житловий сектор на околиці Сум. Попередньо, ворог застосував касетний боєприпас.