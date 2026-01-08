- Дата публікації
На Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував малолітню онуку: оприлюднено шокувальні деталі
У 2020 році дівчинка, якій на той час було лише дев’ять років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше.
На Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував свою малолітню онуку.
Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко повідомив про підозру 64-річному сумчанину за фактом зґвалтування малолітньої онуки, йдеться у повідомленні прокуратури.
Встановлено, що у 2020 році дівчинка, якій на той час було лише дев’ять років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село.
«Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини», — йдеться у повідомленні.
Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.
Зараз зловмисник перебуває під вартою.
