На Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував малолітню онуку: оприлюднено шокувальні деталі

У 2020 році дівчинка, якій на той час було лише дев’ять років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зараз зловмисник перебуває під вартою

Зараз зловмисник перебуває під вартою / © Сумська обласна прокуратура

На Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував свою малолітню онуку.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко повідомив про підозру 64-річному сумчанину за фактом зґвалтування малолітньої онуки, йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що у 2020 році дівчинка, якій на той час було лише дев’ять років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село.

«Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини», — йдеться у повідомленні.

Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.

Зараз зловмисник перебуває під вартою.

