На Сумщині евакуювали жінку з гусенятами з-під обстрілів (фото)

Жінка забрала з собою маленьких гусенят / © Поліція Сумської області

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На Сумщині правоохоронці евакуювали з-під постійних російських обстрілів 67-річну жінку, яка не хотіла залишати напризволяще домашніх тварин і взяла з собою маленьких гусенят.

Про це передає поліція Сумської області.

«Обстріли та постійна загроза для життя змушують жителів прикордоння покидати домівку та попри невідомість, в яку частіше за все їдуть люди, вони ніколи не лишають тварин», — зазначили у поліції.

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Цього разу евакуація відбулася в Білопільській громаді, яка постійно перебуває під вогнем. 67-річна Надія Григорівна довгий час залишалася вдома, сподіваючись, що ситуація покращиться. Проте обстріли лише посилювались. Її будинок було серйозно пошкоджено, поруч — суцільні руїни без води, світла та газу.

Зрештою, жінка наважилася на евакуацію та звернулась по допомогу до поліції.

67-річна Надія Григорівна до останнього не хотіла залишати домівку

Заявку на евакуацію прийняв спецпідрозділ «Білий янгол». Поліцейські дістались до пані Надії та оперативно організували евакуацію. Разом із жінкою вони вивезли і її гусенят, яких вона не могла залишити.

«Це було страшно. Я не могла уявити, що колись доведеться тікати з дому з гусенятами на руках… Але тепер ми живі, і за це я вдячна людям, які не бояться ризикувати заради нас», — каже Надія Григорівна.

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Раніше ми писали про жінку, яка відмовлялася від евакуації, бо не хотіла залишати кіз та індиків.