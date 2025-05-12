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На Сумщині евакуювали жінку з гусенятами з-під обстрілів (фото)
На Сумщині, яка зазнає постійних обстрілів, триває евакуація місцевих жителів. Селяни не залишають напризволяще своїх тварин.
На Сумщині правоохоронці евакуювали з-під постійних російських обстрілів 67-річну жінку, яка не хотіла залишати напризволяще домашніх тварин і взяла з собою маленьких гусенят.
Про це передає поліція Сумської області.
«Обстріли та постійна загроза для життя змушують жителів прикордоння покидати домівку та попри невідомість, в яку частіше за все їдуть люди, вони ніколи не лишають тварин», — зазначили у поліції.
Цього разу евакуація відбулася в Білопільській громаді, яка постійно перебуває під вогнем. 67-річна Надія Григорівна довгий час залишалася вдома, сподіваючись, що ситуація покращиться. Проте обстріли лише посилювались. Її будинок було серйозно пошкоджено, поруч — суцільні руїни без води, світла та газу.
Зрештою, жінка наважилася на евакуацію та звернулась по допомогу до поліції.
Заявку на евакуацію прийняв спецпідрозділ «Білий янгол». Поліцейські дістались до пані Надії та оперативно організували евакуацію. Разом із жінкою вони вивезли і її гусенят, яких вона не могла залишити.
«Це було страшно. Я не могла уявити, що колись доведеться тікати з дому з гусенятами на руках… Але тепер ми живі, і за це я вдячна людям, які не бояться ризикувати заради нас», — каже Надія Григорівна.
Раніше ми писали про жінку, яка відмовлялася від евакуації, бо не хотіла залишати кіз та індиків.