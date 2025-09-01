На Сумщині горе-мати хотіла продати новонароджену доньку: у скільки оцінила

Жінка шукала охочих купити дитину / © pixabay.com

На Сумщині до чотирьох років позбавлення волі засуджено горе-матір, яка за 30 тисяч доларів США намагалась продати немовля.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

«Суд встановив, що на початку 2025 року жінка, яка перебувала на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів. Після народження дівчинки, 1 травня поточного року, вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади. Також вона запропонувала оформити фіктивне батьківство», — йдеться у повідомленні відомства.

Жінка спочатку отримала завдаток у сумі тисяча доларів США, а вже під час передавання основної частини коштів її затримали. Під час суду вона визнала свою провину і просила її суворо не карати.

Нагадаємо, на Прикарпатті 32-річна горе-мати підозрюється у вбивстві власної трирічної дитини. У квартирі поліцейські, яких викликала сусідка, виявили тіло дівчинки, 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала.