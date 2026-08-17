22-річного молодика затримано

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На Сумщині затримано 22-річного хлопця, який познайомився з 14-річною дівчиною через соціальну мережу, спілкувався з нею на інтимні теми, а згодом запропонував особисту зустріч.

Про це повідомили у поліції.

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«Під час спілкування в соціальній мережі дівчина повідомила чоловікові свій вік. Попри це 22-річний молодик продовжив контактувати з нею, надав свій номер телефону та вів розмови на сексуальні теми. Також підозрюваний просив неповнолітню надсилати йому фото та відео інтимного характеру і сам надсилав їй аналогічні зображення», — йдеться у повідомленні відомства.

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Згодом він запропонував дівчині зустрітися та разом поїхати до Києва. Отримавши її згоду, у визначений час він приїхав до одного із сіл Охтирського району, де проживала неповнолітня. Звідти вони разом вирушили до Сум.

«Під час очікування подальшого транспорту до столиці чоловік залишився з неповнолітньою наодинці та вчинив щодо неї протиправні дії сексуального характеру», — додали у відомстві.

За клопотанням слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 156 та ч. 1 ст. 156-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, одеська поліція встановила особи двох підлітків, які зафільмували процес імітації зґвалтування кота. Юнаки віком 16 та 17 років стверджують, що робили це «заради розваги» та не мали наміру шкодити тварині.

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