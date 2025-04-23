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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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696
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1 хв

На Сумщині наклав на себе руки директор обласного центру зайнятості: деталі трагедії

Причини, з яких Чепульський вирішив піти з життя, наразі невідомі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Леонід Чепульський

Леонід Чепульський / © Суспільне

Ввечері 22 квітня на Сумщині наклав на себе руки директор Сумського обласного центру зайнятості Леонід Чепульський. Чоловік, якому був 51 рік, застрелився з автомата на власній дачі.

Про це повідомляє «Суспільне. Суми».

Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою «самогубство».

«Нині в рамках кримінального провадження триває досудове розслідування чому людина так вчинила», — повідомили «Суспільному» у ГУНП в Сумській області.

Леонід Чепульський народився у Харкові.

3 7 вересня 2023 року очолив Сумський обласний центр зайнятості, про це йдеться на сайті організації. До 2024 року Леонід Чепульський був у складі виконавчого комітету Сумської міської ради.

Нагадаємо, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в академії Держприкордонслужби. Він вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

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