На Сумщині п’яний мотоцикліст зіткнувся з маршруткою, є постраждалі: детали ДТП (фото)

Увечері 5 вересня на автодорозі «Суми–Полтава» поблизу села Хухра Охтирського району сталася ДТП за участю мотоцикла та мікроавтобуса. Водій мотоцикла, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою, в салоні якої були пасажири.

Про це повідомили у поліції Сумської області у Facebook.

За інформацією поліції аварія сталася близько 20:00. 26-річний водій мотоцикла «МТ», місцевий житель, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом «Mercedes Sprinter», що курсував за маршрутом «Київ–Охтирка».

В результаті зіткнення водій мотоцикла отримав серйозні травми і був госпіталізований. Водій та пасажири мікроавтобуса не постраждали.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Транспортні засоби вилучено та доставлено на штрафмайданчик.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Досудове розслідування триває.

