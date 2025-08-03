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На Сумщині попередили про небезпеку на дорозі: що загрожує водіям
На одній з ділянок автотраси, яка з’єднує Суми та Білопілля, зафіксовано активність ворожих дронів.
На Сумщині водіїв закликають уникати поїздок ділянкою автотраси Білопілля — Суми поблизу села Головашівки.
З таким закликом у неділю, 3 серпня, звернувся голова Білопільської громади Юрій Зарко, передає «Кордон.Медіа».
За його словами, на цій ділянці дороги вже було кілька випадків ударів ворожими fpv-дронами, тому рух автотранспорту тут може бути небезпечним.
Наразі в громаді шукають шляхи обʼїзду цієї небезпечної ділянки.
Раніше повідомлялося про російські удари по цивільному транспорту.
Зокрема, внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині троє людей загинули. Ще до 20 — дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, 2 серпня армія РФ атакувала Свеську громаду Сумщини. Постраждали двоє підлітків, один із них загинув.