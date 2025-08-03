На Сумщині попередили про небезпеку на дорозі: що загрожує водіям

Сумська область / © Новинарня

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На Сумщині водіїв закликають уникати поїздок ділянкою автотраси Білопілля — Суми поблизу села Головашівки.

З таким закликом у неділю, 3 серпня, звернувся голова Білопільської громади Юрій Зарко, передає «Кордон.Медіа».

За його словами, на цій ділянці дороги вже було кілька випадків ударів ворожими fpv-дронами, тому рух автотранспорту тут може бути небезпечним.

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Наразі в громаді шукають шляхи обʼїзду цієї небезпечної ділянки.

Раніше повідомлялося про російські удари по цивільному транспорту.

Зокрема, внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині троє людей загинули. Ще до 20 — дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 2 серпня армія РФ атакувала Свеську громаду Сумщини. Постраждали двоє підлітків, один із них загинув.

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