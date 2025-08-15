ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

На Сумщині поранили чоловіка під час атаки FPV-дрона

Російські війська завдали ударів по Сумській області, пошкодили будинки та лінії електропередач. Один цивільний отримав поранення під час атаки FPV-дрона.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
FPV-дрон

FPV-дрон / © Міноборони України

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про російські удари по регіону 14 серпня. Внаслідок однієї з атак постраждав місцевий житель.

За даними ОВА, у Битицькому старостаті Сумської громади ворог застосував керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік. В адміністрації уточнили, що він давно евакуювався з села, але цього дня приїхав навідати свою домівку. Коли повертався, потрапив під обстріл.

Постраждалого з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували та обстежили медики.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров закликав жителів області не ризикувати життям та уникати поїздок у прикордонні населені пункти.

«Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 15 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що під час офіційного візиту до Дніпра очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський тричі змушений був ховатися в бомбосховищі через сирени повітряної тривоги.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie