На Сумщині поранили чоловіка під час атаки FPV-дрона
Російські війська завдали ударів по Сумській області, пошкодили будинки та лінії електропередач. Один цивільний отримав поранення під час атаки FPV-дрона.
У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про російські удари по регіону 14 серпня. Внаслідок однієї з атак постраждав місцевий житель.
За даними ОВА, у Битицькому старостаті Сумської громади ворог застосував керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.
У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік. В адміністрації уточнили, що він давно евакуювався з села, але цього дня приїхав навідати свою домівку. Коли повертався, потрапив під обстріл.
Постраждалого з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували та обстежили медики.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров закликав жителів області не ризикувати життям та уникати поїздок у прикордонні населені пункти.
«Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт», — наголосив він.
