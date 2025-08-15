На Сумщині поранили чоловіка під час атаки FPV-дрона

FPV-дрон / © Міноборони України

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про російські удари по регіону 14 серпня. Внаслідок однієї з атак постраждав місцевий житель.

За даними ОВА, у Битицькому старостаті Сумської громади ворог застосував керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік. В адміністрації уточнили, що він давно евакуювався з села, але цього дня приїхав навідати свою домівку. Коли повертався, потрапив під обстріл.

Постраждалого з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували та обстежили медики.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров закликав жителів області не ризикувати життям та уникати поїздок у прикордонні населені пункти.

«Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт», — наголосив він.

