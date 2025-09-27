- Дата публікації
На Сумщині — пуски авіабомб, БпЛА рухаються в напрямку Полтавщини
У ніч проти 27 вересня російська армія атакувала Сумщину керованими авіабомбами, а з північного напрямку зафіксовано рух ворожих безпілотників у бік Полтавської області.
У ніч проти 27 вересня з території Сумської області зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією. Водночас у повітряному просторі регіону зафіксовано рух ворожих безпілотників курсом на Полтавщину.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
За даними моніторингових каналів, БпЛА перебувають у центральній та східній частинах Полтавської області та рухаються південно-західним напрямком.
Місцева влада та Сили оборони закликають мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що сталася нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами.
Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.