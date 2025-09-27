ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

На Сумщині — пуски авіабомб, БпЛА рухаються в напрямку Полтавщини

У ніч проти 27 вересня російська армія атакувала Сумщину керованими авіабомбами, а з північного напрямку зафіксовано рух ворожих безпілотників у бік Полтавської області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 27 вересня з території Сумської області зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією. Водночас у повітряному просторі регіону зафіксовано рух ворожих безпілотників курсом на Полтавщину.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

За даними моніторингових каналів, БпЛА перебувають у центральній та східній частинах Полтавської області та рухаються південно-західним напрямком.

Місцева влада та Сили оборони закликають мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що сталася нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами.

Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie