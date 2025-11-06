- Дата публікації

На Сумщині росіяни атакували цивільне авто: поранена дитина
Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина.
У Середино-Будській громаді Сумської області під ворожий удар потрапив цивільний автомобіль, поранень зазнали дорослий і дитина.
Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина», — йдеться у повідомленні.
Григоров зазначив, що наразі постраждалих транспортують до лікарні. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади Сумської області. Через влучання дрона у будинок постраждала родина. Чотирирічна дівчинка отримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.