Укрaїнa
88
1 хв

На Сумщині росіяни атакували цивільне авто: поранена дитина

Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Швидка допомога

Швидка допомога / © ТСН

У Середино-Будській громаді Сумської області під ворожий удар потрапив цивільний автомобіль, поранень зазнали дорослий і дитина.

Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина», — йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що наразі постраждалих транспортують до лікарні. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади Сумської області. Через влучання дрона у будинок постраждала родина. Чотирирічна дівчинка отримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.

