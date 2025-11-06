На Сумщині росіяни атакували цивільне авто: поранена дитина

Швидка допомога / © ТСН

У Середино-Будській громаді Сумської області під ворожий удар потрапив цивільний автомобіль, поранень зазнали дорослий і дитина.

Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина», — йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що наразі постраждалих транспортують до лікарні. Інформація уточнюється.

