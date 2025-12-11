ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
570
Час на прочитання
1 хв

На Сумщині росіяни скинули авіабомбу на магазин з людьми: є жертви

Жертвами атаки КАБом по Сумщині стали двоє людей, ще двоє — постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зруйнований магазин у Великописарівській громаді, на який росіяни скинули КАБ

Зруйнований магазин у Великописарівській громаді, на який росіяни скинули КАБ

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська здійснили черговий цинічний удар по Сумській області 11 грудня, скинувши керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді. Через ворожу атаку загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді в той момент, коли всередині перебували люди.

Через ворожу атаку загинуло двоє людей: продавчиня та місцева жителька. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна присутня у магазині продавчиня дивом вижила.

Ще двоє людей постраждали. Одну жінку з пораненнями доправили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.

«Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя», — додав Григоров.

До слова, у ніч проти 11 грудня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Зафіксовані пошкодження об’єкта енергетики, двох приватних будинків та адмінбудівлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
570
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie