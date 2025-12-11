- Дата публікації
На Сумщині росіяни скинули авіабомбу на магазин з людьми: є жертви
Жертвами атаки КАБом по Сумщині стали двоє людей, ще двоє — постраждали.
Російські війська здійснили черговий цинічний удар по Сумській області 11 грудня, скинувши керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді. Через ворожу атаку загинули двоє людей.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Російські загарбники скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді в той момент, коли всередині перебували люди.
Через ворожу атаку загинуло двоє людей: продавчиня та місцева жителька. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна присутня у магазині продавчиня дивом вижила.
Ще двоє людей постраждали. Одну жінку з пораненнями доправили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.
«Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя», — додав Григоров.
До слова, у ніч проти 11 грудня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Зафіксовані пошкодження об’єкта енергетики, двох приватних будинків та адмінбудівлі.