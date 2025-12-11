На Сумщині росіяни скинули авіабомбу на магазин з людьми: є жертви

Зруйнований магазин у Великописарівській громаді, на який росіяни скинули КАБ

Російські війська здійснили черговий цинічний удар по Сумській області 11 грудня, скинувши керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді. Через ворожу атаку загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді в той момент, коли всередині перебували люди.

Через ворожу атаку загинуло двоє людей: продавчиня та місцева жителька. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна присутня у магазині продавчиня дивом вижила.

Ще двоє людей постраждали. Одну жінку з пораненнями доправили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.

«Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя», — додав Григоров.

До слова, у ніч проти 11 грудня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Зафіксовані пошкодження об’єкта енергетики, двох приватних будинків та адмінбудівлі.