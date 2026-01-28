На Сумщині росіяни вбили цивільне подружжя: з’явилися нові деталі трагедії

Окупанти вбили родину Клочкових, які намагалися евакуюватися з Сумщини / © Суспільне

Російські військові 27 січня атакували безпілотниками цивільне подружжя, яке намагалося вийти з окупованого села Грабовське Краснопільської громади. 52-річна Валентина та 54-річний Валерій Клочкови загинули на пів дорозі до підконтрольної Україні території. Племінник загиблого Олександр розповів про життя подружжя.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповів племінник, Валерій та Валентина Клочкови понад місяць переховувалися у погребі після того, як 18 грудня 2025 року до їхнього села зайшли російські війська. Рятуючись від окупації та хвороби жінки, чоловік наважився на відчайдушний крок — вивезти дружину на санчатах у бік позицій ЗСУ.

«Наскільки я розумію, тітка чи захворіла, чи вже просто морально вони не витримали там перебувати — і він вирішив вийти. Хлопці бачили, як він з Грабовського тягнув її на санчатах. Пройшли майже сім кілометрів від села — це досить велика відстань, але половина шляху. Ми вже готові були, машина була готова виїжджати вже по них», — згадує племінник загиблого Олександр Клочков.

Додає, що коли до безпечного місця залишалося ще кілька кілометрів, пару помітив ворожий дрон. Перша атака була невлучною, і люди змогли пройти ще пів кілометра. Проте під час короткого перепочинку росіяни завдали прямого удару. Другий російський дрон влучив прямо у Валентину, яка перебувала на санчатах. Від отриманих ран 52-річна жінка загинула миттєво. 54-річний Валерій, залишившись неушкодженим після першого влучання, не покинув тіло дружини.

«Вона була на санчатах, її розірвало. Потім дядько близько години плакав біля неї. І потім вони запустили ще два», — розповів Олександр.

За його словами, наступні удари безпілотників вбили чоловіка поруч із його загиблою дружиною. Олександр переконаний, що російські військові діяли свідомо, адже сучасна оптика дронів дозволяє чітко ідентифікувати цивільних осіб.

«Військові РФ прекрасно бачили цих людей. Тобто це ж сиділа інша людина по тій стороні цього дрона і била. Я думаю, вони їх в обличчя знали, тому що таку кількість часу вони там перебували. Просто не можна підібрати слів, щоб сказати, що це за люди там сиділи за пультом і щоб таке зробили з цивільними людьми, беззбройними. Просто хочеться, щоб світ побачив, проти кого воюють росіяни», — наголосив племінник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 січня, російські військові вчинили черговий воєнний злочин, цілеспрямовано атакувавши дронами-камікадзе двох мирних мешканців у Сумській області. Чоловік та жінка загинули на місці під час спроби покинути окуповану територію.

До слова, раніше російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії. Через загострення безпекової ситуації на прикордонні в Краснопільській громаді Сумщини зріс попит на евакуацію.