Наслідки атаки / © ДСНС

На Сумщині 17 квітня росіяни безпілотником атакували підрозділ ДСНС. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС.

«Ворожий БпЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ. Частково пошкоджено будівлю. На момент удару особовий склад перебував в укритті», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у Донецькій області російська армія атакувала FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Четверо надзвичайників отримали поранення.

Напередодні у Херсоні російський дрон влучив у маршрутний автобус. Поранення отримав водій.