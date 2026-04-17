На Сумщині росіяни вдарили по рятувальниках — деталі

Російський БпЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

© ДСНС

На Сумщині 17 квітня росіяни безпілотником атакували підрозділ ДСНС. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС.

«Ворожий БпЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ. Частково пошкоджено будівлю. На момент удару особовий склад перебував в укритті», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у Донецькій області російська армія атакувала FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Четверо надзвичайників отримали поранення.

Напередодні у Херсоні російський дрон влучив у маршрутний автобус. Поранення отримав водій.

