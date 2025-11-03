- Дата публікації
На Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені
Ворожа атака дронами на Сумщині забрала життя людини.
У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Тростянецькій громаді на Сумщині.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, ворог цинічно поцілив у людей просто під час сну. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох постраждалих, яким надають необхідну медичну допомогу.
На місці триває пошуково-рятувальна операція, фахівці уточнюють усі наслідки атаки.
Нагадаємо, російські військові завдали прицільного удару дроном по рейсовому мікроавтобусу, який рухався дорогою поблизу Миколаївської сільської громади в Сумському районі. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі — звичайні пасажири, які їхали цивільним маршрутом.