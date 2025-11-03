ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
51
На Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені

Ворожа атака дронами на Сумщині забрала життя людини.

Олена Кузьмич
У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Тростянецькій громаді на Сумщині.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, ворог цинічно поцілив у людей просто під час сну. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох постраждалих, яким надають необхідну медичну допомогу.

На місці триває пошуково-рятувальна операція, фахівці уточнюють усі наслідки атаки.

Нагадаємо, російські військові завдали прицільного удару дроном по рейсовому мікроавтобусу, який рухався дорогою поблизу Миколаївської сільської громади в Сумському районі. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі — звичайні пасажири, які їхали цивільним маршрутом.

51
