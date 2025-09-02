На Сумщині російський дрон влучив у нежитлове приміщення: є поранені

Дрон / © ТСН.ua

Сьогодні мешканці Сум почули два потужні вибухи. Вони стали наслідком влучання ворожого безпілотника у нежитлове приміщення.

Про це заявив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

На жаль, є поранені. Їм надається необхідна медична допомога.

Наразі в області зберігається загроза повторних ударів. Після її завершення всі аварійні та рятувальні служби відновлять роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Громадян закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.