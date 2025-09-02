- Дата публікації
На Сумщині російський дрон влучив у нежитлове приміщення: є поранені
У Сумах пролунали два вибухи внаслідок атаки ворожого безпілотника. Дрон влучив у нежитлову будівлю, постраждали люди.
Сьогодні мешканці Сум почули два потужні вибухи. Вони стали наслідком влучання ворожого безпілотника у нежитлове приміщення.
Про це заявив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
На жаль, є поранені. Їм надається необхідна медична допомога.
Наразі в області зберігається загроза повторних ударів. Після її завершення всі аварійні та рятувальні служби відновлять роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Громадян закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
