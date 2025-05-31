Евакуація мирних жителів / © Associated Press

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У Сумській області оголошена обов’язкова евакуація через наступ росіян. На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів області.

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«Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад. Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю», — зазначив він.

Евакуація здійснюється з таких населених пунктів:

▪️ Горобівка (Річківська сільська громада)

▪️ Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада)

▪️ Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада)

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▪️ Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з пресою ввечері, 27 травня, підтвердив підготовку Росією наступу на Сумщину. Для цього, з його слів, на Курщині зосереджені «найсильніші та найбільші підрозділи» та під кордоном триває накопичення військ. Їхня чисельність на Сумському напрямку вжестановить понад 50 тисяч, проте «для будівництва буферної зони» вглиб України на 10 км росіянам бракує можливостей, вважає український лідер.

Суми під час повномасштабної війни в Україні постійно зазнають російських обстрілів: атак безпілотників та ракетних ударів. У ніч проти 21 травня удари безпілотників спричинили у місті пожежі, 14 травня по місту били двічі, 6 травня під час ракетного удару загинула дитина.

Однією з найбільш смертоносних атак став ракетний удар російської армії по Сумах 13 квітня, коли напередодні Великодня загинули 35 осіб та постраждали понад сотня містян.

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