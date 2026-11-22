Росія атакувала Сумщину / © Крымский ветер

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Росія 22 листопада вкотре атакувала Сумську область. На жаль, внаслідок вибуху ворожого дрона загинула 14-річна дитина. Трагедія сталася вранці у Новослобідській громаді.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на російський безпілотник, який здетонував. Від отриманих тяжких травм підліток загинув на місці.

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Варто зауважити, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах. Категорично заборонено наближатися до невідомих предметів, торкатися їх або намагатися перенести. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі дрони та інші вибухонебезпечні предмети.

В ОВА закликали пояснювати ці правила дітям. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити 101 або 102.

Нагадаємо, що у ніч на 22 листопада армія Росія атакувала безпілотниками Київську область. У селищі Димер, що у Вишгородському районі, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники виявили під завалами перше тіло. Попередньо, під завалами можуть перебувати до восьми людей, зокрема діти.

Станом на зараз відомо, що постраждали троє людей, серед них — дитина. У жінки 1972 року народження зафіксовано гостру реакцію на стрес.

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