На Сумщині тисячі людей відмовляються від евакуації: що відомо

Евакуація. / © Associated Press

У Сумській області близько 20 тисяч осіб відмовились від евакуації. Люди, незважаючи на обстріли та складну ситуацію, не хочуть покидати власні домівки.

Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в інтерв'ю “РБК-Україна”.

З його слів, багато мешканців прифронтових населених пунктів не хочуть покидати власні домівки. Люди, каже чиновник, мають різні причини на це.

"У нас є близько 20 тисяч письмових відмов від евакуації. Чинне законодавство не передбачає примусовий спосіб переміщення людей. Тому, звісно, такі випадки є. Дійсно, люди не хочуть покидати свої домівки", - заявив Григоров.

Напевно, висловився керівник ОВА, жодна людина не хоче покидати свій будинок, бо для неї незрозуміло, як будувати життя у новому місці.

"Хочу зазначити, що для людей, які евакуюються, в області передбачені місця для розселення, про це постійно інформуємо людей. Надається гуманітарна та інша допомога", - додав Григоров.

Нагадаємо, за даними Міністерства розвитку громад та територій, за п’ять місяців з прифронтових територій врятовано понад 121 тисячу людей. З них - близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю. Найбільшу кількість людей вивезено з Донецької області — понад 84 тисячі осіб, серед них 9,2 тис. дітей.

