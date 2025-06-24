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В результаті обстрілу на Сумщині загинуло троє людей, серед них 8-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Він заявив, що близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.

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«Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них — 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку», — йдеться у повідомленні.

Також загинули чоловік і жінка з різних родин, які мешкали на одній вулиці.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина — у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.

«Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога», — додав голова ОВА.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 24 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у ніч на 24 червня російські війська атакували Верхньосироватську громаду Сумської області ударними безпілотниками.