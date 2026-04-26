ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

На Сумщині ворог атакував цивільних: загинули двоє людей

Автор публікації
Ігор Бережанський
Коментарі
Війна в Україні

Війна в Україні / © Національна поліція України

Внаслідок атаки ворожого дрона у Сумській області в суботу загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«На жаль, внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних мешканців Сумщини. Це 48-річний та 72-річний чоловіки. Щирі співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, ворог завдав удару по цивільних на території Білопільської громади — поблизу одного з населених пунктів, менш ніж за 5 км від державного кордону з РФ.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що інформація про можливе напівоточення Сум не відповідає дійсності. Ворог перебуває далеко від міста, а проривів немає.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie