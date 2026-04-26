На Сумщині ворог атакував цивільних: загинули двоє людей

Війна в Україні / © Національна поліція України

Внаслідок атаки ворожого дрона у Сумській області в суботу загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«На жаль, внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних мешканців Сумщини. Це 48-річний та 72-річний чоловіки. Щирі співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, ворог завдав удару по цивільних на території Білопільської громади — поблизу одного з населених пунктів, менш ніж за 5 км від державного кордону з РФ.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що інформація про можливе напівоточення Сум не відповідає дійсності. Ворог перебуває далеко від міста, а проривів немає.