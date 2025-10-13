- Дата публікації
На Сумщині ворожий дрон поранив двох людей — ОВА
Ще одну автівку ворог знищив без постраждалих.
Внаслідок удару ворожого дрона у Юнаківській громаді Сумської області поранення отримали двоє людей — 50-річний чоловік та 45-річна жінка.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Він повідомив, що обох поранених з травмами доставили до лікарні. Попередньо, стан обох — середньої тяжкості.
«Лише з початку жовтня на Сумщині від ворожих атак загинули 5 цивільних, ще 44 отримали поранення, серед них — 5 дітей», — заявив Григоров.
Крім того, він повідомив, що ворог атакував дроном автівку поблизу Стецьківського старостату.
На щастя, люди не постраждали, однак автівка знищена вщент.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Чернігів безпілотниками, внаслідок атаки є поранені.
Ми раніше інформували, що російські військові в Сумській області прицільно вдарили дронами по пожежному автомобілю ДСНС.