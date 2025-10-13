Ворог обстрілює Сумщину / © Національна поліція України

Реклама

Внаслідок удару ворожого дрона у Юнаківській громаді Сумської області поранення отримали двоє людей — 50-річний чоловік та 45-річна жінка.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Він повідомив, що обох поранених з травмами доставили до лікарні. Попередньо, стан обох — середньої тяжкості.

Реклама

«Лише з початку жовтня на Сумщині від ворожих атак загинули 5 цивільних, ще 44 отримали поранення, серед них — 5 дітей», — заявив Григоров.

Крім того, він повідомив, що ворог атакував дроном автівку поблизу Стецьківського старостату.

На щастя, люди не постраждали, однак автівка знищена вщент.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Чернігів безпілотниками, внаслідок атаки є поранені.

Реклама

Ми раніше інформували, що російські військові в Сумській області прицільно вдарили дронами по пожежному автомобілю ДСНС.