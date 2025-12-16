На Сумщині винесли вирок за зрив мобілізації: деталі

Мобілізація.

У Сумській області засудили чоловіка, який здійснював публічні заклики та дії, що перешкоджали роботі ТЦК під час мобілізації. Він отримав п’ять років ув’язнення за перешкоджання мобілізації

Про це повідомили у пресслужбі Сумського обласного ТЦК та СП.

Встановлено, що у в одному з Telegram-каналів він писав попередження про місцеперебування працівників ТЦК, ображав їх та поширював дезінформацію. Зазначається, що своїми діями він фактично зривав законні мобілізаційні заходи.

У засудженого також конфіскували «на користь держави» смартфон, з якого чоловік поширював свій контент.

«Суд визнав: у воєнний час такі дії — не „думка“, а злочин проти оборони країни. Свобода слова не дорівнює свободі шкодити державі», — наголосили у повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, Вознесенівський районний суд м. Запоріжжя ухвалив сенсаційне рішення щодо офіцера запасу. Він був обвинуваченим за ст. 336 КК України - ухилення від мобілізації. Чоловіка було виправдано. Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину поза розумним сумнівом через низку суттєвих порушень, допущених працівниками ТЦК та поліції під час мобілізаційних заходів.