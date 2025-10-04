ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
5
На Сумщині виникли проблеми з газопостачанням через російський обстріл

Мешканців Шостки та ще кількох населених пунктів просять зменшити використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Перебої з газопостачанням на Сумщині

Перебої з газопостачанням на Сумщині / © УНІАН

Внаслідок російської атаки у деяких населених пунктах Сумської області виникли проблеми з газопостачанням. Росіяни пошкодили газорозподільну станцію.

Про це повідомили у Сумській філії «Газмережі».

Мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка просять тимчасово обмежити споживання природного газу.

«Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів. Просимо поставитися з розумінням до ситуації», — йдеться у повідомленні.

Міський голова Шостки Микола Нога підтвердив, що причиною проблем із газопостачанням стала російська атака.

«У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу! Це дасть можливість не допустити збій системи, слідкуйте за газовими приладами», — звернувся він до місцевих жителів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу Шостки на Сумщині тимчасово призупинено курсування кількох приміських потягів.

5
