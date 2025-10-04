- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
На Сумщині виникли проблеми з газопостачанням через російський обстріл
Мешканців Шостки та ще кількох населених пунктів просять зменшити використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Внаслідок російської атаки у деяких населених пунктах Сумської області виникли проблеми з газопостачанням. Росіяни пошкодили газорозподільну станцію.
Про це повідомили у Сумській філії «Газмережі».
Мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка просять тимчасово обмежити споживання природного газу.
«Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів. Просимо поставитися з розумінням до ситуації», — йдеться у повідомленні.
Міський голова Шостки Микола Нога підтвердив, що причиною проблем із газопостачанням стала російська атака.
«У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу! Це дасть можливість не допустити збій системи, слідкуйте за газовими приладами», — звернувся він до місцевих жителів.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу Шостки на Сумщині тимчасово призупинено курсування кількох приміських потягів.