На Сумщині загинула 20-річна Даша, прикривши собою маленьку сестру

Даша та Євгенія. Фото: "Їх убила Росія"

У суботу, 28 березня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору села Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула місцева мешканка, ще троє людей отримали поранення.

За даними моніторингового пабліка «Їх убила Росія», загиблою є 20-річна Даша Сергієнко. Під час вибуху дівчина закрила собою молодшу сестру — шестирічну Євгенію.

6-річна Євгенія Сергієнко госпіталізована у тяжкому стані. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали обоє батьків дівчат.

Приватний житловий будинок родини зазнав критичних пошкоджень.

Наразі лікарі борються за життя дитини. Очкине розташоване у прикордонній смузі, яка щоденно перебуває під обстрілами російської артилерії та мінометів.

Нагадаємо, 16-річний Максим, який раніше врятував маму під час ракетного удару, знову постраждав від атаки РФ — цього разу під час удару безпілотника по Сумах 18 березня. Підліток отримав тяжкі поранення та нині проходить лікування у столичній лікарні «Охматдит».