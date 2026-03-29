На Сумщині загинула 20-річна Даша, прикривши собою маленьку сестру
Російський снаряд влучив у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді. Загинула Даша Сергієнко, її 6-річна сестра у тяжкому стані.
У суботу, 28 березня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору села Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула місцева мешканка, ще троє людей отримали поранення.
За даними моніторингового пабліка «Їх убила Росія», загиблою є 20-річна Даша Сергієнко. Під час вибуху дівчина закрила собою молодшу сестру — шестирічну Євгенію.
6-річна Євгенія Сергієнко госпіталізована у тяжкому стані. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали обоє батьків дівчат.
Приватний житловий будинок родини зазнав критичних пошкоджень.
Наразі лікарі борються за життя дитини. Очкине розташоване у прикордонній смузі, яка щоденно перебуває під обстрілами російської артилерії та мінометів.
Нагадаємо, 16-річний Максим, який раніше врятував маму під час ракетного удару, знову постраждав від атаки РФ — цього разу під час удару безпілотника по Сумах 18 березня. Підліток отримав тяжкі поранення та нині проходить лікування у столичній лікарні «Охматдит».