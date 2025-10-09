На Сумщині затримуються потяги через обстріли РФ: що відомо

Укрзалізниця / © "Укрзалізниця"

Реклама

У зв’язку з постійними спробами ворога порушити транспортне сполучення з прифронтовими регіонами. Зокрема із Сумщиною. На окремих ділянках залізниці вже другий тиждень виникають тимчасові зміни у русі потягів. Це призводить до затримок, перенаправлення маршрутів або тимчасового призупинення руху.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Місцева влада разом із «Укрзалізницею» та громадами працює в режимі оперативного реагування, щоб забезпечити безпечну доставку пасажирів до пунктів призначення.

Реклама

Для мінімізації незручностей та забезпечення безпеки організовали низку заходів. У разі потреби для пасажирів організовуються автобусні трансфери. Також сьогодні пасажирів кількох потягів, які не змогли продовжити рух, вже було доставлено автобусами до місць призначення.

Двох людей із віддалених населених пунктів, які не змогли дістатися додому вчасно, розмістили на ночівлю. Зокрема, сьогодні потяг Київ — Суми затримується орієнтовно на дві години і прибуде вже після початку комендантської години. Після прибуття розвезення пасажирів містом забезпечить комунальний транспорт.

Влада наголошує, що, попри можливі зміни в графіках через безпекову ситуацію, робиться все можливе, аби залізничне сполучення із Сумщиною зберігалося та залишалося безпечним для людей.

Нагадаємо, за словами генерального директора «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, ворог намагається заблокувати основні та резервні маршрути сполучення з північними областями України. В організації трансферів автобусами бере участь місцева влада.

Реклама

Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється, однак на окремих ділянках з міркувань безпеки застосовується комбінована логістика — поїзд у поєднанні з автобусом.

Російська терористична армія завдає ударів по залізниці, щоб відрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною і Чернігівщиною.