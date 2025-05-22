На Сумщині зберігається загроза ворожих обстрілів: влада змінила маршрути пасажирського транспорту

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров / © скриншот з відео

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Влада Сумської області ухвалила рішення змінити маршрут для пасажирських автобусів, які курсують між обласним центром та містом Путивль. Зміни руху обумовлені загрозою ворожих обстрілів, що зберігається в області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров уточнив, що за його дорученням фахівці Департаменту розвитку громад територій та інфраструктури за участі компаній-перевізників розробили альтернативний маршрут безпечніший маршрут. При тому, що його тривалість залишилась практично незмінною, він дозволяє оминути найнебезпечніші ділянки.

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«Сьогодні ухвалено вже фактичне рішення про зміну маршрутів руху пасажирських мікроавтобусів. Це пов’язано з тим, що загроза ворожих обстрілів стає дійсно актуальною. Через ті події, які відбувались, постраждали люди. За моїм дорученням Департамент розвитку громад спільно з перевізником визначив максимально безпечні маршрути задля збереження життя і здоров’я наших громадян», — зазначив Григоров.

Він додав, що уся необхідна інформація щодо змін у розкладі руху буде опублікована на сайті ОВА, тож кожен, хто бажає, зможе з нею ознайомитись. Наразі готуються оновлені розклади руху, які враховуватимуть зміни маршруту.

«В разі ускладнення ситуації безпекової, відповідно, і такі маршрути, як і решта, можуть бути відкориговані задля безпеки нашої громади. Наш головний пріоритет — безпека людей та забезпечення можливості пересування між громадами. Просимо з розумінням поставитися до цих змін», — зауважив Олег Григоров.

Нагадаємо, прикордонники фіксують рекордну кількість ворожих ДРГ. їхня активність зосереджена на Сумщині, але загроза залишається і для Чернігівщини та Харківщини, зазначив Андрій Демченко.

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