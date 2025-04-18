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В одній з областей жителів закликали не відвідувати кладовища поблизу кордону: яка небезпека
У Сумській області рекомендується утриматися від відвідання кладовищ поблизу кордону.
Жителям Сумської області порекомендували утриматися від відвідання кладовищ у 20-кілометровій прикордонній зоні. Причина — висока ймовірність знаходження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Як діяти у разі виявлення небезпечних предметів?
У разі виявлення снарядів, мін чи інших підозрілих предметів категорично заборонено:
Підіймати, пересувати або намагатися розібрати знахідку.
Використовувати поблизу телефон, рацію чи інші пристрої.
Розпалювати вогонь або курити.
Заливати предмет водою чи засипати землею.
Допускати скупчення людей безпосередньо поруч.
Проводити роботи у безпосередній близькості від предмета.
Що варто робити у разі виявлення підозрілих предметів:
Не панікувати — відійти на безпечну відстань (щонайменше 100 м).
Попередити інших людей.
Повідомити правоохоронців за номерами 101 або 102.
До приїзду спецслужб — не допустити наближення сторонніх.
Нагадаємо, у Сумській області підліток підірвався на міні.