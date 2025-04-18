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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одній з областей жителів закликали не відвідувати кладовища поблизу кордону: яка небезпека

У Сумській області рекомендується утриматися від відвідання кладовищ поблизу кордону.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Граната

Вибухонебезпечні предмети / © Поліція Київської області

Жителям Сумської області порекомендували утриматися від відвідання кладовищ у 20-кілометровій прикордонній зоні. Причина — висока ймовірність знаходження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Як діяти у разі виявлення небезпечних предметів?

У разі виявлення снарядів, мін чи інших підозрілих предметів категорично заборонено:

  • Підіймати, пересувати або намагатися розібрати знахідку.

  • Використовувати поблизу телефон, рацію чи інші пристрої.

  • Розпалювати вогонь або курити.

  • Заливати предмет водою чи засипати землею.

  • Допускати скупчення людей безпосередньо поруч.

  • Проводити роботи у безпосередній близькості від предмета.

Що варто робити у разі виявлення підозрілих предметів:

  1. Не панікувати — відійти на безпечну відстань (щонайменше 100 м).

  2. Попередити інших людей.

  3. Повідомити правоохоронців за номерами 101 або 102.

  4. До приїзду спецслужб — не допустити наближення сторонніх.

Нагадаємо, у Сумській області підліток підірвався на міні.

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