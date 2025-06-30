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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Сумщині жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч: як її покарали (фото)

Жінка спланувала продаж доньки ще до народження.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
На Сумщині жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч: як її покарали (фото)

© Поліція Сумської області

35-річна мешканка Сумської області намагалася продати свою новонароджену доньку за 30 тисяч доларів США. Слідчі вже завершили розслідування, справу скеровано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської області у Facebook.

За даними слідства, на пізньому терміні вагітності жінка почала шукати «покупців» на майбутню дитину. За немовля вона просила 30 тисяч доларів. Після народження дівчинки 1 травня 2025 року жінка домовилася передати її мешканцеві Білопільської громади. Для цього вона запропонувала чоловікові оформити фіктивне батьківство.

Мати хотіла продати свою дитину / © Поліція Сумської області

Мати хотіла продати свою дитину / © Поліція Сумської області

Мати хотіла продати свою дитину / © Поліція Сумської області

Мати хотіла продати свою дитину / © Поліція Сумської області

Перед укладенням «угоди» жінка отримала завдаток у розмірі 1 тисячі доларів. Під час передавання основної частини грошей її затримали правоохоронці.

Дії обвинуваченої кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — замах на торгівлю малолітньою дитиною. Найближчим часом суд розглядатиме її справу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Харкові поліція затримала 22-річну жінку, яка продала свою новонароджену доньку за 20 тисяч доларів.

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