На супутникові знімки потрапив момент знищення російських суден поблизу острова Зміїний (фото)

На нових супутникових знімках від Maxar Technology видно ракетний удар українських захисників по десантному кораблі окупантів поблизу острова Зміїний.

На знімках видно два клуби диму біля російського десантного корабля класу "Serna" в Чорному морі. Схоже, що судно робить різкий поворот, і ракета потрапляє у воду.

Про це пише CNN.

Поблизу острова Зміїний поруч із іншим затонулим судном видно баржу з важким краном. За інформацією Maxar, це також російський десантний корабель класу "Serna".

Фото: Maxar Technologies

Наразі не відомо, як саме затонув корабель. Водночас раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що затонув десантний катер, а також два патрульні катери класу "Raptor".

Крім того, за словами Братчука, українські військові знищили на острові ще й російський гелікоптер. Південне оперативне командування Збройних сил України тоді оприлюднило відео, на якому видно, як у гелікоптер потрапила українська ракета.

Нагадаємо, 12 травня ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Це судно - одне із найновіших у російському флоті.

Неподалік Зміїного згоріло російське судно "Всеволод Бобров"

Читайте також: