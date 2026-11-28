Вибухи у Харкові. / © Associated Press

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На світанку 28 листопада російська армія атакувала Харків. Після вибухів стався «приліт» і виникла пожежа.

Що відомо атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

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У Харкові о 05:05 було оголошено «жовту» тривогу, а о 05:49 «червона». Військові попереджали про реактивні БпЛА курсом на місто.

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Атака на Харків — що відомо

Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку на Харків. З його слів, влучання сталось у Немишлянському районі.

«Внаслідок влучання ворожого дрону, пожежа», — наголосив він.

Нагадаємо, минулої ночі та зранку Росія влаштувала «пекло» в одній з областей. Зрання під ударами були Шевченківський і Київський райони Харкова. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Вночі РФ здійснила комбіновану атаку на місто Ізюм. Росіяни застосували реактивну систему залпового вогню і дрони. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні споруди, будівлю комунального підприємства та автомобілі.

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