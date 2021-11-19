"На світі є дива": у Дніпрі лікарі врятували 31-річну вагітну з інсультом (фото)

"На світі є дива": у Дніпрі лікарі врятували 31-річну вагітну з інсультом (фото)

Жінка народила третю дитину

У Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова хірурги врятували вагітну 31-річну жінку з інсультом. Вона потрапила до медичної установи на пізньому терміні.

Про це 19 листопада повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко у Facebook.

"Під час обстеження було виявлено гігантську мішотчату аневризму лівої сонної артерії. Величезний ризик померти, не дочекавшись дитини", – написав Риженко.

Лікар зазначив, що нейрохірурги провели надскладну операцію з емболізації аневризми променевим доступом. Через два тижні бригада акушер-гінекологів допомогла жінці народити дитину. Вона стала мамою втретє.

"На світ народилася дівчинка – 3100 г, 51 см. У цій сім'ї третя дівчинка. На сьомий день сім'я у повному складі залишила пологовий будинок", – розповів Риженко.

Нагадаємо, що у Кременецькому районі Тернопільської області при народженні померла дитина. Родичі породіллі у цьому звинуватили медиків. Вони майже годину намагались реанімувати немовля.

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