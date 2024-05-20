"На свій страх та ризик": в Естонії заявили, що деякі країни відправили до України своїх військових інструкторів

Якби окупаційні війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

Деякі країни-партнери вже відправили своїх інструкторів до нашої держави для тренувань українських військових.

Про це виданню Financial Times повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За її словами, НАТО не повинно хвилюватися, що Альянс буде втягнутий у війну з Росією, якщо до України будуть відправлені військові інструктори. Є країни, які вже тренують Сили оборони “на місцях”. І роблять це вони “на свій страх та ризик”.

Крім того, вона заявила, що якби окупаційні війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

“Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... бомбити Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав”, – заявила Кая Каллас.

Водночас в Естонії для відправки інструкторів до України потрібно схвалення парламенту.

“Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати”, – підкреслила посадовиця.

Вона також додала, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

“Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть”, – вважає Каллас.

Нагадаємо, що на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, повісили плакат із написом "Putin war criminal".

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