На Таврійському напрямку окупанти "влаштовують вистави", щоб не дати ЗСУ перекинути сили на інші напрямки - Генштаб

На Таврійському напрямку окупанти "влаштовують вистави", щоб не дати ЗСУ перекинути сили на інші напрямки - Генштаб

Російські війська організовують перформанси з маневрами, щоб не дати Збройним силам України перекидати сили.

Окупанти з усіх сил намагаються роззосередити українські підрозділи, використовуючи тактику демонстраційних дій.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продовжують використовувати аеродром Мелітополь у Запорізькій області для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

За попередню добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одину крилату ракету та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, упродовж доби 27 квітня на Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

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