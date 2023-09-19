На Таврійському напрямку протягом доби ліквідовано 135 окупантів

Також окупанти втратили на Таврійському напрямку 31 одиницю військової техніки.

Українські військові протягом 18 вересня відбили 26 атак ворога на Таврійському напрямі Донецької області, завдавши загарбникам потужного удару у відповідь.

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В результаті бойових зіткнень число страт противника склало 313 осіб з особового складу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський на своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що росіяни за добу втратили 135 загиблими та 177 – пораненими, ще один окупант здався в полон.

"Також знищено 31 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, засіб ППО, ПТРК, 13 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки", – зазначено в повідомленні.

Крім того, Тарнавський повідомив, що загарбники втратили два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт у їхніх позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі відбувається повільно, але запевняє, що українські війська просуваються вперед.

Крім того, ми раніше інформували, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Українські сили оборони не повинні були стрімко пройти російські оборонні редути.

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